Марадона: Я не собираюсь возглавлять сборную Венесуэлы

Наставник сборной Аргентины Диего Марадона вновь подтвердил, что он поехал в Венесуэлу с целью встретиться с президентом страны Уго Чавесом, сообщает AS. Он опроверг все слухи о том, что собирается возглавить национальную команду этой страны. «Я не собираюсь возглавлять сборную Венесуэлы. Мой коллега Сесар Фариас является очень хорошим специалистом, и уже доказал это работой на своем посту. Я же приехал в Венесуэлу только для того, чтобы встретиться с главой страны Уго Чавесом», - заявил Марадона, добавив, что за последние годы венесуэльский футбол поднялся на качественно новый уровень.