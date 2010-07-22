Юран: Эдуардо должно понравиться в «Шахтере»

Бывший нападающий «Спартака», а ныне тренер Сергей Юран прокомментировал переход в «Шахтер» форварда сборной Хорватии Эдуардо. «Считаю, что Эдуардо – футболист высокого уровня. Арсен Венгер кого попало в свою команду брать не будет. Что касается «Шахтера», то новичку должно там понравиться. Во-первых, в донецком клубе играет много бразильцев, а во-вторых, там еще есть Дарио Срна, с которым Эдуардо знаком по сборной Хорватии. С адаптацией проблем у него не должно возникнуть. Наверняка по душе ему будет и стиль игры «Шахтера». Думаю, Эдуардо стоит тех денег, которые за него заплатил «Шахтер», - приводит слова Юрана «Газета по-киевски».