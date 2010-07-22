ФФУ не может договориться с Аргентиной о проведении матча

Окончательной договоренности о товарищеском матче Украина - Аргентина все еще нет. Весной было объявлено, что наша сборная примет команду Марадоны 12 октября. И за эту возможность ФФУ заплатит $1,5 млн. Однако, как сообщил Спорт Сегодня президент федерации футбола Григорий Суркис, переговоры с аргентинской стороной - о коммерческой, спортивной составляющих и сроках - по-прежнему не закончены. «Вопрос в стадии рассмотрения, - говорит Суркис. - При этом мы уже почти договорились с Францией, Германией, Италией. Возможно, будет два матча с Чили, причем один из них - уже в этом году». Ближайший товарищеский матч, 11 августа, Украина проведет на «Донбасс Арене» - с финалистом чемпионата мира Голландией.