Боксер умер после нокаута

Южнокорейский боксер Пэ Ги Сок умер через несколько дней после поражения нокаутом, сообщает интернет-издание fightnews.com. В субботу, 17 июля, Пэ Ги Сок потерпел поражение от своего соотечественника Чон Чжин Ги в бою за вакантный титул чемпиона Южной Кореи в весе до 52,2 килограмма. Пэ Ги Сок оказался в нокауте в восьмом раунде. После боя боксер был доставлен в больницу и ему сделали операцию на мозге. Однако спасти жизнь спортсмена врачам не удалось, и через четыре дня он скончался. Пэ Ги Соку было 23 года. Официальный представитель Боксерского комитета Южной Кореи в интервью изданию The Korea Times выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена, передает «Лента.ru». Пэ Ги Сок начал карьеру профессионального боксера в 2003 году. Он провел 15 боев, одержал семь побед (четыре - нокаутом), потерпел семь поражений (пять - нокаутом) и один поединок свел вничью. Три последних боя кореец проиграл нокаутом.