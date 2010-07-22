Коштинья: Сегодня Павлюченко, завтра Михайличенко, а позже и Горбачев

Спортивный директор «Спортинга» Коштинья прокомментировал слухи о возможном переходе в команду российского нападающего Романа Павлюченко. «Сегодня Павлюченко, завтра Михайличенко, а позже и Горбачев. Они все довольно известны. Но я не говорил, ни с агентами, ни с игроками по этому поводу. Если буду совершены какие-то трансферы, то они будут объявлены на официальном сайте клуба. Мы всегда стараемся выращивать футболистов для сборной. Мы довольны нынешними футболистами. Но если приобретения и будут, то не больше двух футболистов», – цитирует Коштинью Sports.ru со ссылкой на A Bola.