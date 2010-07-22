Швайнштайгеру не советуют покидать «Баварию»

Бывший футболист менхенгладбахской «Боруссии» и сборной ФРГ Гюнтер Нетцер высказался о полузащитнике мюнхенской «Баварии» Бастиане Швайнштайгере, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на немецкое издание Bild. Нетцер считает, что ростом своей карьеры игрок сборной Германии во многом обязан своему клубу. «По итогам выступлений на чемпионате мира в ЮАР Швайнштайгер превратился в одного из самых желанных игроков для многих клубов. Но он знает, что имеет в «Баварии». И за то, что его профессиональная карьера складывается так хорошо, он должен благодарить свой клуб и тренера команды. Он достиг пика своей карьеры, вряд ли ему необходимо переходить в другой клуб», - сказал Нетцер, намекая на интерес мадридского «Реала» к Швайнштайгеру.