Владимир Кличко: Лагерь Поветкина ведет себя непонятно

Чемпион мира по версии WBO/IBF/IBO в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал ситуацию с до сих пор не подписанным контрактом на бой против обязательного претендента IBF Александра Поветкина, а также подверг критике неявку россиянина на пресс-конференцию посвящённую их поединку, передает «Спорт Экспресс». «Наша компания К-2 выиграла конкурс заявок. Мы видим: у команды Поветкина не было желания ни подписывать контракт, ни приезжать из тренировочного лагеря в США во Франкфурт на пресс-конференцию», - заявил Кличко. - На протяжении двух недель мы уговаривали Поветкина приехать, но он отказывался. Потом IBF заставляла его прибыть во Франкфурт. С нашей стороны все было сделано, но в воскресенье ночью пришла новость: к сожалению, Саша прилететь не может. Я лично все контракты подписал. Поветкин же автограф под договором с компанией K-2, которой принадлежат права на проведение поединка, не оставил». - Говорят, что при тех нагрузках, которые сейчас у Поветкина, нельзя прерывать тренировочный цикл и, мол, именно поэтому он не прилетел во Франкфурт... - Что значит нельзя? До поединка ещё 8 недель. Знаете, говорят: если не хочешь прерывать цикл, то можешь тренироваться и дальше - только без поединка. Все это для Александра может закончиться тем, что IBF уберёт его изо всех рейтингов. Решение федерация может принять в течение ближайших одного-двух дней. Вообще, лагерь Поветкина ведёт себя непонятно. В нём, можно сказать, три стороны: промоутер, которому интересно получить деньги, тренер, заявляющий, то Саша не готов, то готов и нокаутирует Кличко, то он опять не в нужной кондиции. Третья сторона, естественно, сам Саша: он должен, наконец, принять решение.