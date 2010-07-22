Виталию Кличко предложили главную роль в фильме

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко скоро может дебютировать в кино, сообщает Сегодня. Ему предложили главную роль в фильме «Самвей», который будут снимать Украина, Германия и Сербия. «Мы уже ведем переговоры с Виталием и надеемся, что он даст согласие», – говорят продюсеры фильма. Эта картина об эмигрантах, которые выезжают из Украины, но потом возвращаются и находят свое счастье на родине. Снимать «Самвея» будут в Одессе с 21 сентября. Правда, тут может получиться накладка, ведь где-то на середину осени Кличко планирует защиту чемпионского пояса. Младший брат Виталия уже имеет за спиной актерский опыт. Владимир снимался в «11 друзей Оушена», где дрался с Ленноксом Льюисом, и в «Красавчике», где сыграл счастливого жениха.