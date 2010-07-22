Боксера обвиняют в сдаче боя за титул чемпиона мира

Австралийского боксера Пола Бриггса заподозрили в сдаче боя своему соотечественнику Дэнни Грину. В среду, 21 июля, эти боксеры провели поединок в Перте, и Бриггс оказался в нокауте уже на 29-й секунде. Несколько букмекерских контор посчитали, что результат был спланирован заранее, и потребовали провести расследование, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на австралийское издание Sydney Morning Herald. В бою с Бриггсом Грин защищал титул чемпиона мира в весе до 90,9 килограмма по версии Международной боксерской организации (IBO), не входящей в число ведущих организаций мирового бокса. Букмекеры обратились именно в IBO. Ее президент Эд Левин в интервью изданию fightnews.com заявил, что он попросит провести расследование Спортивную комиссию западной Австралии (WAC), которая санкционировала бой. На первой минуте поединка Грин нанес Бриггсу прямой удар с левой руки (джеб), который не считается силовым. Удар пришелся вскользь, слегка задев верхнюю часть головы Бриггса. Тем не менее, он упал и не сумел подняться в отведенные десять секунд. Поединок был остановлен через 29 секунд после его начала. Запись боя выложена на сайте YouTube. Вскоре выяснилось, что перед боем на победу Грина в первом раунде были сделаны ставки на сумму в несколько сотен тысяч долларов (о какой валюте идет речь, не уточняется). Именно это дало букмекерам основания считать, что результат боя был спланирован заранее, а Бриггс, возможно, имитировал нокаут. Грин сразу после поединка сказал, что никто не разочарован таким исходом больше, чем он. Бой с Грином стал для 34-летнего Бриггса первым за последние три с половиной года. В прошлом он дважды дрался за титул чемпиона мира в весе до 79,4 килограмма, но оба раза проиграл поляку Томашу Адамеку. 37-летний Грин выиграл 27 из 30 боев на профессиональном ринге. Свою самую громкую победу он одержал в декабре 2009 года, нокаутировав в первом раунде американца Роя Джонса-младшего.