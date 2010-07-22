«Реал» окончательно отказался покупать Майкона

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» окончательно отказались от покупки защитника миланского «Интера» Дугласа Майкона, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Marca. Накануне испанцы сообщили представителям нерадзурри, что готовы заплатить за футболиста сборной Бразилии ? 22 млн. Ответ руководства итальянского гранда не заставил себя ждать – Моратти и компания не намерены продавать игрока за сумму менее ? 28 млн. После ответа итальянцев «Королевский клуб» окончательно закрыл тему приобретения Майкона и будет работать уже в другом направлении.