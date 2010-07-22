«Реал» хочет поменять Кака на Ибрагимовича

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Жозе Моуринью намеревается предложить «Барселоне» бразильского полузащитника Кака, чтобы заполучить центрального нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на Mundo Deportivo. По сведениям издания, португалец попросил руководство «Реала» связаться с «гранатово-синими» с целью выяснить, готовы ли они отпустить шведского форварда. Моуринью не уверен, что француз Карим Бензема, проведший не самый удачный сезон в «Королевском клубе», сможет справиться с ролью основного форварда. Такой трансфер может стать хорошим подспорьем для каталонцев, если им не удастся заполучить капитана лондонского «Арсенала» Сеска Фабрегаса. Моуринью не сомневается, что «Барса» согласится на обмен, если не сможет усилить линию полузащиты. С приходом в «Барселону» форварда «Валенсии» Давида Вильи пошли слухи о том, что 28-летний швед может покинуть клуб. Кроме того, Ибрагимович, присоединившийся к испанской команде прошлым летом и забивший за нее 16 мячей в 29 матчах, уже работал под руководством Моуринью в миланском «Интере».