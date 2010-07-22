Рибери и Бензема выгонят из сборной из-за совращения малолетней

Главный претендент на пост главы Французской федерации футбола Фернан Дюшоссуа предупредил, что намерен запретить двум игрокам - Франку Рибери и Кариму Бензема - выступать за сборную Франции, так как они стали фигурантами дела о совращении малолетней. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету «Паризьен». «Речь идет о частном деле. Я не знаю всех его деталей и не хочу никого судить. Но, как и любой гражданин, поддерживающий французскую команду, я не вижу, каким образом игрок, в отношении которого проводится судебное расследование, может быть вызван в сборную», - говорится в заявлении Дюшоссуа. Ожидается, что Дюшоссуа, в настоящее время руководящий местной Лигой любительского футбола, в пятницу будет назначен на пост главы Французской федерации футбола. Ранее на этой неделе французская полиция допросила Рибери и Бензема по делу о связях с несовершеннолетней проституткой, днем позже им были предъявлены обвинения. Предъявление обвинений является первым этапом официального судебного расследования, которое может привести двух известных футболистов за решетку. По местным законам за подобное преступление им грозит лишение свободы на срок до трех лет и денежный штраф в размере 45 тысяч евро. Прокуроры взялись доказать, что обвиняемым был известен возраст несовершеннолетней девушки, с которой они вступили в половую связь.