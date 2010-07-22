Юная болельщица получила тяжелые ожоги от брошенного файера

Молодая девушка получила серьезные ожоги во время товарищеского матча «Галатасарай» – «Фенербахче» (0:1), который прошел в Менхенгладбахе в среду. 19-летняя девушка попала в больницу с ожогами третьей степени на спине, которые она получила от брошенного файера. Еще два человека заработали небольшие ожоги. Матч, который посетило более 34 тыс. человек, прерывался на 10 минут из-за задымления. В полиции заявили, что несколько человек были арестованы за бросание файеров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AP.