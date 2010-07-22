Адвокат рассказал о новой тактике сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат заявил, что изменит систему игры команды. По словам Адвоката, в сборной останется много футболистов, которые играли при Гуусе Хиддинке, но тактика игры наверняка будет другой. Какие именно изменения произойдут в игре сборной России, Адвокат не уточнил, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на телеканал Russia Today. Говоря о подготовке к отборочному турниру чемпионата Европы 2012 года, Адвокат посетовал на недостаточное количество товарищеских матчей. Тренер напомнил, что последнюю контрольную встречу россияне провели 3 марта с Венгрией, а до начала отборочного цикла Евро-2012 сыграют всего один матч (11 августа с Болгарией). Что касается задач, стоящих перед российской сборной, то Адвокат заявил, что прежде всего надо успешно сыграть в отборочном турнире чемпионата Европы. Голландский специалист считает, что если россияне попадут в финальный турнир Евро-2012, то должны будут бороться за первое место. «По крайней мене, так принято в Голландии», - отметил Адвокат. Тренер добавил, что ему важно не только пройти квалификационный турнир Евро-2012, но и думать о воспитании молодых талантливых игроков. При этом Адвокат подчеркнул, что те молодые футболисты, игру которых он видел на турнирах в России, пока не готовы выступать на самом высоком уровне. В отборочном турнире Евро-2012 соперниками сборной России в группе В будут команды Словакии, Ирландии, Македонии, Армении и Андорры. Первый матч россияне проведут 3 сентября, когда сыграют на выезде с Андоррой.