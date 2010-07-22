Румменигге: Дело Рибери имеет политический, а не сексуальный характер

Исполнительный директор мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге назвал политически мотивированным дело полузащитника «Баварии» и сборной Франции Франка Рибери, которому предъявлены обвинения в связях с несовершеннолетней проституткой. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Румменигге выразил мнение, что Рибери сделали «козлом отпущения» за плохое выступление сборной Франции на чемпионате мира 2010 года, где французы не смогли выйти из группы. Исполнительный директор «Баварии» подчеркнул, что мюнхенский клуб обеспокоен ходом дела. Обвинения 27-летнему Рибери предъявили 20 июля. По данным следствия, футболист регулярно пользовался услугами проститутки Захии Дехар, начиная с апреля 2009 года, когда девушке еще не исполнилось 18 лет. Футболист признал, что он вступал в связь с Дехар, но сообщил, что он не знал о том, что девушка была несовершеннолетней. Аналогичные обвинения полиция предъявила и другому футболисту сборной Франции - Кариму Бензема, который выступает за мадридский «Реал». Если вина игроков будет доказана, им грозит три года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.