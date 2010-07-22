Вагнер Лав: Я мечтаю вернуться во «Фламенго»

Нападающий ЦСКА Вагнер Лав, уже приступивший к тренировкам в составе армейцев, перед отъездом из Бразилии рассказал, что по-прежнему намерен вернуться во «Фламенго». «Мне грустно расставаться с командой, которую я люблю всем сердцем. Мне бы хотелось продолжить играть здесь, но этого не произошло. Теперь я уеду в Москву, может, там что-то можно будет решить. Не знаю… По приезду всегда лучше оцениваешь ситуацию. Может, они захотят снова отдать меня в аренду. Сейчас я мечтаю вернуться во «Фламенго» и выиграть новый титул чемпиона страны», – цитирует Вагнера Sports.ru со ссылкой на Globo.