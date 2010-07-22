Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Карпаты» принимают исландский КР и другие матчи. МИКА Армения – Работнички Македония 22 июля. 16.00. (время киевское) Первый матч – 0:1. Тетекс Македония – Вентспилс Латвия 22 июля. 17.30. Первый матч – 0:0 Торпедо Белоруссия – ОФК Сербия 22 июля. 18.00. Первый матч – 2:2. Дукла Словакия – Зестафони Грузия 22 июля. 18.00. Первый матч – 0:3. Спартак Златибор Вода Сербия – Дифферданж Люксембург 22 июля. 18.30. Первый матч – 3:3. Могрен Черногория – Маккаби Тель-Авив Израиль 22 июля. 18.30. Первый матч – 0:2. Широки Бриег Босния и Герцеговина – Аустрия Австрия 22 июля. 19.00. Первый матч – 2:2. Елгава Латвия – Мельде Норвегия 22 июля. 19.00. Первый матч – 0:1. Днепр Могилев Белоруссия – Стабек Норвегия 22 июля. 19.00. Первый матч – 2:2. ТПС Финляндия – Серкль Брюгге Бельгия 22 июля. 19.00. Первый матч – 1:0. Силламяэ Калев Эстония – Динамо Минск Белоруссия 22 июля. 19.00. Первый матч – 1:5. Баник Чехия – ВИТ-Джорджия Грузия 22 июля. 19.00. Первый матч – 6:0. Карабах Азербайджан – Портадаун Северная Ирландия 22 июля. 19.00. Первый матч – 2:1. Карпаты Украина – КР Рейкьявик Исландия 22 июля. 19.15. Первый матч – 3:0. Сан-Хулиа Андорра – МюПа Финляндия 22 июля. 19.30. Первый матч – 0:3. Дачия Молдавия – Кальмар Швеция 22 июля. 19.30. Первый матч – 0:0. Рандерс Дания – Горица Словения 22 июля. 20.00. Первый матч – 3:0. Искра-Сталь Молдавия – Эльфсборг Швеция 22 июля. 20.00. Первый матч – 1:2. АПОЭЛ Кипр – Таурас Литва 22 июля. 20.00. Первый матч – 3:0. Бней Иегуда Израиль – Шэмрок Роверс Ирландия 22 июля. 20.30. Первый матч – 1:1. Тирана Албания – Утрехт Нидерланды 22 июля. 20.30. Первый матч – 0:4. Динамо Бухарест Румыния – Олимпия Бельцы Молдавия 22 июля. 20.45. Первый матч – 2:0. Шибеник Хорватия – Анортосис Кипр 22 июля. 21.00. Первый матч – 2:0. Рух Польша – Валлетта Мальта 22 июля. 21.00. Первый матч – 1:1. Дандолк Ирландия – Левски София Болгария 22 июля. 21.00. Первый матч – 0:6. Викингур Фарерские острова – Бешикташ Турция 22 июля. 21.00. Первый матч – 0:3. Висла Польша – Шауляй Литва 22 июля. 21.00. Первый матч – 2:0. Вадуц Лихтенштейн – Брондбю Дания 22 июля. 21.00. Первый матч – 0:3. Тре Пенне Сан-Марино – Зриньски Босния и Герцеговина 22 июля. 21.30. Первый матч – 1:4. Рапид Вена Австрия – Судува Литва 22 июля. 21.30. Первый матч – 2:0. Олимпиакос Греция – Беса Албания 22 июля. «Георгиос Караискакис», 21.30. Первый матч – 5:0. Марибор Словения – Фехервар Венгрия 22 июля. 21.30. Первый матч – 1:1. Дьор Венгрия – Атырау Казахстан 22 июля. 21.30. Первый матч – 2:0. Бангор Сити Уэльс – Хонка Финляндия 22 июля. 21.30. Первый матч – 1:1. Спортинг Фингал Ирландия – Маритиму Португалия 22 июля. 21.45. Первый матч – 2:3. Борац Баня-Лука Босния и Герцеговина – Лозанна спортс Швейцария 22 июля. 21.45. Первый матч – 0:1. Будучность Черногория – Баку Азербайджан 22 июля. 22.00. Первый матч – 1:2. Брейдаблик Исландия – Мазеруэлл Шотландия 22 июля. 22.15.