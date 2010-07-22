Формула-1: Шумахер назвал срок, когда намерен достичь своих целей

Пилот «Мерседеса» Михаэль Шумахер заявил, что пока не думает об окончательном завершении карьеры и намерен достичь поставленных целей в течение трех лет, которые длится его контракт с командой. «По-прежнему, намерен достичь своих целей за три года. Тут нечего добавить. Недоволен текущими результатами, но я и не ожидал, что сразу опережу всех соперников. Чувствую себя отлично и получаю удовольствие от гонок. Сейчас работаем над решением проблем, которые возникали у нас в квалификации», – цитирует Шумахера Sports.ru со ссылкой на Motorsport.