Владимир Кличко: К провокациям боксеров отношусь положительно

Чемпион мира Владимир Кличко рассказал, чего больше на сегодняшнем профессиональном ринге – собственно бокса или шоу? «Сочетание бокса и шоу – это наш с братом бизнес. По сути, спортсмен – артист в области спорта. Ему, разумеется, нужна публика, которой интересно зрелище. Я сам выбираю себе противников, исходя из профессиональных предпочтений и интересов зрителей… Вы, как я полагаю, пытаетесь спросить: насколько незапятнан мир профессионального бокса и используют ли в нём откровенно грязные приёмы? Лично я таких примеров не знаю. Никогда не слышал, чтобы под ковром покупались конкретные поединки. И верить в это не хочу. Как я отношусь к провокациям, намеренно экзальтированным поступкам боксёров? Положительно. Это как раз то, что притягивает внимание, работает на имидж. То есть элемент шоу», – цитирует Кличко Sports.ru со ссылкой на издание «Аргументы и факты».