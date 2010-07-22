Фехтование. ЧЕ. Украинские саблистки и шпажисты – в финале

В заключительный день чемпионата Европы по фехтованию в Лейпциге украинцы будут иметь возможность болеть за своих соотечественников сразу в двух видах оружия: и саблистки и шпажисты прошли в финал континентального первенства, сообщила «СПОРТглавреду» пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. Олимпийские чемпионки Пекина 2008 Ольга Харлан, Елена Хомровая, Галина Пундик и Ольга Жовнир разыграют звание сильнейших фехтовальщиц Европы со сборной России. Богдан Никишин, Дмитрий Карюченко, Максим Хворост и Игорь Рейзлин в финале встретятся с Венгрией. Если для саблисток путь к финалу был относительно легким – хозяек чемпионата сборную Германии украинки обыграли со счетом 45:25, а в полуфинале также с большим отрывом одержали верх над венгерками 45:30, то шпажистам пришлось изрядно побороться. Победив в 1/8 финала Норвегию 34:28, наши ребята вышли на французов. Начало встречи украинцы упустили, и к четвертому бою разрыв достиг 4 уколов в пользу французов 12:8, а еще через 2 боя увеличился до 8 – 21:13. Чудеса мастерства наши фехтовальщики начали показывать как раз в последние 2 поединка встречи. Дмитрий Карюченко нанеся 11 уколов, против 5 полученных в бою с Улрихо Робери сократил разрыв до 2 уколов, а Богдан Никишин успешно завершил начинание Карюченко и победил Гаутера Грумера 12:8. Итоговый счет встречи 36:34. В полуфинале украинцы столкнулись с немецкой сборной. Фактически всю встречу наши ребята незначительно опережали соперников и в итоге победили со счетом 45:39.