Двух украинцев задержали на «Бентли», угнанной у Самюэля Это’О

Венгерская полиция задержала двух украинцев на границе с Сербией. Наши соотечественники передвигались на спортивном купе «Бентли Континенталь Джи-Ти» с киевскими номерами. Однако по описанию крутая тачка соответствовала машине, угнанной у нападающего миланского «Интера» Самюэля Это’О. Как сообщает немецкий «Бильд», тормозные колодки и спинки сидений люксового авто мощностью 560 лошадинных сил был промаркированы надписью «Star-Kickers». Также при детальном осмотре оказалось, что серийный номер машины совпадает с тем, который был заявлен при краже в марте 2010 года, передает «Блик». Стоимость угнанного авто составляет порядка 180 тысяч евро.