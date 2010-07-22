После матча чемпионата Бразилии футболисты избили репортеров

Матч чемпионата Бразилии по футболу между клубами «Витория» и «Гойяс» завершился дракой между тренером и футболистами «Гойяса» с радиорепортерами. Конфликт начался с того, что сразу после игры корреспонденты попытались пустить в прямой эфир разговор главного тренера команды Леао с арбитром, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Матч «Витория» - «Гойяс» состоялся в ночь на 22 июля в городе Салвадор и завершился вничью 2:2. Футболисты «Витории» сравняли счет на 89-й минуте, и Леао посчитал, что гол был забит из офсайда. После финального свистка тренер подбежал к арбитру, а репортеры, во время игры находившиеся у бровки, попытались передать разговор в прямой эфир. Сначала на корреспондентов напал Леао, а затем к драке присоединились несколько игроков «Гойяса». В ходе конфликта один из репортеров оказался на земле. По данным местных СМИ, после игры Леао и нападающий его команды Рафаэл Моура были доставлены в полицейский участок и допрошены. Присутствие корреспондентов у бровки является обычным явлением для матчей чемпионата Бразилии. Репортеры берут короткие интервью у игроков, когда те выходят на поле или уходят в раздевалку. Иногда сразу по окончании встречи журналисты выбегают на поле, чтобы побеседовать с ее участниками. Тренер «Гойяса» Леао в прошлом был известным вратарем и играл за сборную Бразилии на чемпионатах мира 1974 и 1978 годов. В 2000-2001 годах он был главным тренером своей национальной команды. «Гойяс» является уже 17-м бразильским клубом, который тренирует Леао.