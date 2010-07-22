УЕФА продолжит эксперименты с арбитрами в Лиге чемпионов

С одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в течение двух ближайших сезонов эксперимент с двумя дополнительными судьями продолжится в трех главных клубных турнирах УЕФА. Дополнительные рефери будут задействованы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезонов 2010/11 и 2011/12, а также в Суперкубке УЕФА 2010 и 2011 годов, где встретятся победители этих двух соревнований. Расширенные бригады будут обслуживать все матчи Лиги чемпионов с раунда плей-офф и все игры Лиги Европы с группового этапа, который стартует в сентябре. Эксперимент продлится до мая 2012 года. Все это время главному арбитру, линейным рефери и четвертому судье будут помогать два дополнительных ассистента. Они располагаются за лицевыми линиями и уделяют особое внимание происходящему в штрафных площадях, отмечает uefa.com. Впервые эксперимент с двумя дополнительными судьями прошел осенью 2008-го в квалификации чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. После этого IFAB дала добро на продолжение эксперимента на профессиональном уровне - на более чем 200 матчах группового этапа и плей-офф прошлого розыгрыша Лиги Европы УЕФА. Технический комитет ФИФА также подтвердил, что на следующем собрании IFAB в октябре будет обсуждаться новая технология, которая помогает определить, пересек ли мяч линию ворот.