Адвокат: Если попадем на ЧЕ-2012, будем бороться за первое место

Главный тренер сборной России Дик Адвокат рассказал о целях, которые ставить перед собой, работая в нашей национальной команде. «Новая тактика будет точно. Может быть, в команде останется большинство игроков Гуса Хиддинка, и перемен в том, что касается футболистов, будет не так много. Но система несколько изменится. У нас намечена всего одна игра – в августе. А шесть месяцев по разным причинам мы ничего не делали. Так что времени на эксперименты нет. Раз начали, надо держаться. Все должны знать, что мы встречаемся не для того, чтобы приятно провести время, а чтобы подготовиться к квалификационным матчам перед чемпионатом Европы в Украине и Польше Прежде всего нам надо выиграть квалификационные матчи. По крайней мере, так принято в Голландии: если мы едем на турнир вроде Кубка мира, то надо попытаться стать чемпионами мира. Если российская команда пройдет квалификацию и поедет в Польшу и на Украину, то придется бороться за первое место», – цитирует Адвоката «РИА«Новости» со ссылкой на эфир телеканала Russia Today.