Эдуардо: Я рад переходу в «Шахтер», но мне жаль покидать Лондон

Нападающий сборной Хорватии Эдуардо да Силва, заключивший четырехлетний контракт с донецким «Шахтером», попрощался с болельщиками лондонского «Арсенала». «Последние дни были очень трогательными для меня. Я рад своему переходу в «Шахтер», но мне жаль покидать Лондон, ставший родным мне за последние три года», - отметил футболист. «Арсенал» - особенная команда, по которой я буду сильно скучать. Мне будет не хватать партнеров, тренеров и болельщиков этого клуба», - добавил он. «Когда я приехал в Англию, то не знал местного языка, но мне сразу дали почувствовать себя частью большой семьи. Этот клуб навсегда останется в моем сердце. За выступлениями лондонцев я буду постоянно следить», - сказал экс-нападающий Канониров. «Желаю Арсену Венгеру и всем футболистам прекрасно провести новый сезон», - цитирует Эдуардо Sports.ru со ссылкой на официальный сайт «Арсенала». Напомним, что в среду, 21 июля, нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо да Силва официально стал игроком донецкого «Шахтера», подписав с новым клубом четырехлетний контракт.