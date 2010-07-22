Сабо: Что-то в Эдуардо есть, если хорваты его натурализовали

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о нападающем сборной Хорватии Эдуардо, который перешёл в донецкий «Шахтер». «Что-то в нем есть, если хорваты его натурализовали. Эдуардо - забивной парень. Он имеет голевое чутьё, умеет хорошо выбрать позицию на поле. Такие игроки нужны «Шахтеру», особо в Лиге чемпионов. Для чемпионата Украины у Луческу есть хорошие игроки. Для Европы надо брать таких футболистов, как да Силва. Команда должна выйти из группы. Будем надеяться, что новичок поможет ей это сделать», - приводит слова Сабо «Газета.UA».