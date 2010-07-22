Лига Европы. УЕФА изменил результат и засчитал «Баку» техническое поражение

УЕФА изменил результат квалификационной игры Лиги Европы между азербайджанским «Баку» и македонской «Будучностью». Азербайджанскому клубу присуждено техническое поражение 0:3, хотя в первом матче «Баку» одержал победу со счётом 2:1. Дело в том, что в составе азербайджанцев вышел Жоэль Эпалле, имевший красную карточку, сообщает Azerisport. В преддверии старта евросезона УЕФА отправляет списки дисквалифицированных игроков. Имя Эпалле было в этом списке, однако к тому моменту Жоэль не был игроком «Баку». Поэтому на тот момент никто не обратил внимания на этот факт. При этом Эпалле пропустит ещё две встречи в еврокубках, а клуб оштрафован на ? 3 тыс.