Рекордсмен в толкании ядра попался на допинге

Рекордсмен Словакии в толкании ядра Милан Габорак попался на употреблении допинга. 37-летнего легкоатлета уличили в применении запрещенного препарата станозолола. Если вина Габорака будет доказана, то ему грозит пожизненная дисквалификация, так как в прошлом он уже попадался на допинге, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. В 2004 году в организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество гонадотропин. Тогда Габорак был дисквалифицирован на два года. На этот раз положительный результат дала допинг-проба, взятая во время внесоревновательного контроля. Руководитель Ассоциации легкой атлетики Словакии Мария Мрацнова заявила, что решение по делу Габорака будет вынесено в течение ближайших двух недель. Потребовал ли спортсмен вскрыть контрольную допинг-пробу, не уточняется. Габораку принадлежит рекорд Словакии в толкании ядра - 20,87 метра. Этот результат он показал в 2004 году. Главным достижением словака на международных соревнованиях является третье место в финале Гран-при IAAF (Международная федерация легкой атлетики) в 2002 году. В 2001 году он стал бронзовым призером Универсиады в Пекине.