Стадо овец преградило путь велогонке Тур де Франс

На 17-м этапе Тур де Франс произошел небольшой инцидент - на одном из подъемов гонщикам дорогу преградило стадо овец, передает «Советский спорт». По началу, все стадо стояло в нерешительности, но затем решило преодолеть дорогу бегом, как раз в тот самый момент, когда пелотон преодолевал сложный подъем. Никто из гонщиков не упал, однако некоторым пришлось экстренно тормозить. Стадо также не помешало лидирующей группе. Напомним, что на 16-м этапе веломногодневки Тур де Франс победу одержал французский велосипедист Пьеррик Федриго, выигравший финишный спринт у восьми других гонщиков, в числе которых были семикратный победитель Тура Лэнс Армстронг и триумфатор Giro d’Italia-2004 Дамиано Кунего.