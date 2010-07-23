Бой Кличко – Поветкин отменен!

Боксерский поединок между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация) украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным отменен. Об этом 22 июля сообщает ESPN со ссылкой на менеджера Кличко Бернда Бенте (Bernd Boente). Бой между Кличко и Поветкиным должен был состояться во Франкфурте-на-Майне 11 сентября 2010. Однако теперь, по решению IBF, россиянин исключается из первой десятки рейтинга федерации, в связи с чем Кличко может провести бой с другим претендентом на титул, отмечает Fightnews.com. Как сообщалось ранее, наиболее вероятным сменщиком Поветкина в сентябрьском поединке с Кличко является перспективный нигерийский боксер Сэмюэл Питер, которого украинец уже побеждал в 2005 году. Что касается Поветкина, то санкции IBF против него обусловлены, помимо прочего, неявкой россиянина на пресс-конференцию, посвященную поединку с Кличко и состоявшуюся во Франкфурте 19 июля 2010 года. Кроме того, как стало известно, Поветкин не подписал контракт на поединок в установленный для этого срок. Свое отсутствие на пресс-конференции Поветкин объяснил воспалением носовых пазух. Комментариев из команды россиянина по поводу второй части претензии IBF пока не последовало.