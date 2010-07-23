Побит рекорд результативности женской НБА

Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Финикс Меркурии» установила новый рекорд результативности лиги. В ночь на 23 июля игроки «Финикса» одержали победу над клубом «Тулса Шок» со счетом 123:91, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Предыдущий рекорд (116 очков) также принадлежал «меркурии» и был установлен 12 июня 2010 года. Самой результативной в составе «Финикса» стала Дайана Таурази, набравшая 26 очков. После игры она сказала, что устанавливать рекорды всегда приятно, но главное - это одержанная победа. Таурази добавила, что ее команде удавалось показывать хорошую игру на протяжении длительных отрезков матча. «Финикс Меркурии», являющийся действующим чемпионом НБА, в сезоне-2010 занимает второе место в Западной конференции. Команда одержала девять побед и потерпела 12 поражений. У лидера конференции «Сиэтл Сторм» 12 побед и девять поражений. «Тулса» идет на последнем (шестом) месте с четырьмя победами и 18-ю поражениями. В Восточной конференции борьбу за лидерство ведут «Индиана Фивер» (14 побед и семь поражений) и «Вашингтон Мистикс» (13 побед и семь поражений). В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой конференции.