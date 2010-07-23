Фехтование. ЧЕ. Украинские шпажисты завоевали «серебро»

Как уже сообщал «СПОРТглавред», команда украинских саблисток завоевала золото чемпионата Европы в Лейпциге. Вслед за девушками успеха добились и мужчины-шпажисты. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. Первый бой финала с венгром Петером Сомфаи Никишин выиграл одним уколом 3:2, но вот уже в следующем поединки украинцы утратили преимущество, и счет стал 6:5 пользу венгров. Похожая тенденция продолжалась еще 2 боя – Хворост уступил Геза Имре 7:2, а Карюченко проиграл Сомфаи 5:7. Когда Богдан Никишин выходил на бой с Имре разрыв был 8 уколов в пользу венгров, а общекомандный счет – 12:20. В этом поединке Никишину удалось подтянуть свою команду, нанеся 10 уколов и получив при этом всего 5 Богдан сократил разрыв до 2 уколов – 22:25. Но, к сожалению, украинцы не смогли воспользоваться предоставленным им шансом. Сначала Боско Габор отыграл у Рейзлина 1 укол, а вслед за этим Имре реабалитировался и нанес 6 уколов Карюченко, при этом умудрившись не пропустить ни одного. Но наши ребята боролись до последнего: в 8 по счету бою Игорь Рейзлин отыграл 4 укола у Сомфаи, а Богдан Никишив в финальном поединке с Бозко отфехтовал 8:8. Встреча завершилась со счетом 45:39 в пользу Венгрии. Напомним, что победив в 1/8 финала Норвегию 34:28, наши ребята вышли на французов. Начало встречи украинцы упустили, и к четвертому бою разрыв достиг 4 уколов в пользу французов 12:8, а еще через 2 боя увеличился до 8 – 21:13. Чудеса мастерства наши фехтовальщики начали показывать как раз в последние 2 поединка встречи. Дмитрий Карюченко нанеся 11 уколов, против 5 полученных в бою с Улрихо Робери сократил разрыв до 2 уколов, а Богдан Никишин успешно завершил начинание Карюченко и победил Гаутера Грумера 12:8. Итоговый счет встречи 36:34. В полуфинале украинцы столкнулись с немецкой сборной. Фактически всю встречу наши ребята незначительно опережали соперников и в итоге победили со счетом 45:39. Шпага мужская: 1. Венгрия 2. Украина 3. Германия