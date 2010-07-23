Л/атлетика. Стартует ЧЕ. Состав украинской команды

С 26 июля по 1 августа в Барселоне (Испания) пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике. В нем примут участие и 62 украинских спортсмена (30 мужчин и 32 женщины). Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. Состав сборной Украины Мужчины 200м - Игорь Бодров 400м - Дмитрий Островский (+4х400) 5000м - Сергей Лебедь 400м с/б - Станислав Мельников (+4х400) Длина - Александр Солдаткин Высота - Дмитрий Демьянюк, Александр Нартов, Андрей Проценко Тройной - Виктор Кузнецов Шест - Максим Мазурик, Денис Юрченко Диск - Иван Гришин, Алексей Семенов Молот - Алексей Сокирский Копье - Александр Пятница, Роман Авраменко, Дмитрий Косинский Десятиборье - Алексий Касьянов, Евгений Никитин Спортивная ходьба - Сергей Будза (50км), Иван Лосев (20км), Руслан Дмитренко (20км), Андрей Ковенко (20 и 50км) Марафон - Василий Матвийчук, Александр Ситковський, Олексей Рыбальченко 4х400м - Владимир Бураков, Михаил Кныш, Максим Наконечный Женщины 100м - Олеся Повх, Мария Ремень (+4х100м) 200м - Елизавета Брызгина (+4х100м) 800м - Наталья Лупу, Юлия Кревсун (+4х400м), Ольга Завгородняя (+4х400м) 1500м - Анна Мищенко 100м с/б - Евгения Снигур 400м с/б - Анастасия Рабченюк (+4х400), Анна Титимец (+4х400), Анна Ярощук (+4х400) Длина - Виктория Рыбалко Высота - Вита Степина Тройной - Ольга Саладуха, Лилия Кулик Диск - Катерина Карсак Молот - Наталья Золотухина Копье - Вера Ребрик Семиборье - Наталья Добрынская, Людмила Йосипенко, Анна Мельниченко Марафон - Татьяна Филонюк, Елена Билощук, Вера Овчарук, Светлана Станко 4х100м - Наталья Погребняк, Кристина Стуй, Елена Чебану 4х400м - Антонина Ефремова, Дарья Приступа, Ксения Карандюк, Алина Логвиненко.