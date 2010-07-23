Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи. Результаты

23 июля 2010, 11:10

22 июля состоялись ответные матчи 2-ого квалификационного раунда Лиги Европы. Их результаты… Мика (Армения) - Работнички (Македония) - 0:0 (Первый матч 0:1) Тетекс (Македония) - Вентспилс (Латвия) - 3:1 (0:0) Дукла (Словакия) - Зестафони (Грузия) - 1:0 (0:3) Торпедо Жд (Белоруссия) - ОФК Београд (Сербия) - 0:1 (2:2) Спартак Златибор Вода (Сербия) - Дифферданж (Люксембург) - 2:0 (3:3) Могрен (Черногория) - Маккаби Т-А (Израиль) - 2:1 (0:2) Днепр М (Белоруссия) - Стабек (Норвегия) - 1:1 (2:2) Калев (Эстония) - Динамо Мн (Белоруссия) - 0:5 (1:5) Карабах (Азербайджан) - Портадаун (Северная Ирландия) - 1:1 (2:1) Баник Острава (Чехия) - Вит-Джорджия (Грузия) - 0-0 (6:0) Широки Бриег (Босния и Герцеговина) - Аустрия (Австрия) - 0:1 (2:2) ТПС (Финляндия) - Серкль Брюгге (Бельгия) - 1:2 (1:0) Елгава (Латвия) - Мольде (Норвегия) - 2:1 (0:1) Карпаты (Украина) - КР Рейкьявик (Исландия) - 3:2 (3:0) Дачия (Молдавия) - Кальмар (Швеция) - 0:2 (0:0) Динамо Тб (Грузия) - Ефле (Швеция) - 2:1 (2:1) АПОЭЛ (Кипр) - Таурас (Литва) - 3:1 (3:0) Рандерс (Дания) - Горица (Словения) - 1:1 (3:0) Искра-Сталь (Молдавия) - Эльфсборг (Швеция) - 0:1 (1:2) Тирана (Албания) - Утрехт (Голландия) - 1:1 (0:4) Бней-Йегуда (Израиль) - Шамрок Роверс (Ирландия) - 0:1 (1:1) Динамо Бх (Румыния) - Олимпия Б (Молдавия) - 5:1 (2:0) Шибеник (Хорватия) - Анортосис (Кипр) - 0:3 д.в. (2:0) Викингур (Фарерские острова) - Бешикташ (Турция) - (0:4) (0:3) Висла Кр (Польша) - Шяуляй (Литва) - 5:0 (2:0) Вадуц (Лихтенштейн) - Брондбю (Дания) - 0:0 (0:3) Дандолк (Ирландия) - Левски (Болгария) - 0:2 (0:6) Бангор Сити (Уэльс) - Хонка (Финляндия) - 2:1 (1:1) Олимпиакос (Греция) - Беса (Албания) - 6:1 (5:0) Тре Пенне (Сан-Марино) - Зриньски (Босния и Герцеговина) - 2:9 (1:4) Рапид В (Австрия) - Судува (Литва) - 4:2 (2:0) Дьор (Венгрия) - Атырау (Казахстан) - 2:0 (3:0) Марибор (Словения) - Видеотон (Венгрия) - 2:0 (1:1) Цибалия (Хорватия) - Клифтонвилл (Северная Ирландия) - 0:0 (0:1) Борац (Босния и Герцеговина) - Лозанна (Швейцария) - 1:1 (0:1) Спортинг Фингал (Ирландия) - Маритиму (Португалия) - 2:3 (2:3) Будучность (Черногория) - Баку (Азербайджан) - 1:2 (3:0) Брейдаблик (Исландия) - Мазервелл (Шотландия) - 0:1 (0:1) Сан-Хулиа (Андорра) - МюПа (Финляндия) - 0:1 (0:3)

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