Команда Питера жаждет боя с Кличко

Менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Сэмюэла Питера подтвердил желание своего подопечного провести матч-реванш с чемпионом IBF и WBO Владимиром Кличко. Напомним, что на днях руководство IBF предложило чемпиону встретиться Питером, занимающим второе место в рейтинге, ввиду того, что обязательный претендент Александр Поветкин был лишен права на титульный бой, который должен состояться 11 сентября в Германии. «IBF поступило правильно, и мы ведем переговоры, - цитирует Ивайло Готцева ALLBoxing.ru со ссылкой на ESPN.com. - Думаю, наши переговоры пройдут намного быстрее и легче, чем те, что Кличко вел с Поветкиным, потому что мы хотим боя. Меня до сих пор спрашивают, как Сэмюэл умудрился проиграть, трижды отправив Кличко в нокдаун. Сейчас мы намерены довести до конца то, что начали в сентябре 2005 года. Сентябрь этого года запомнят все поклонники бокса». Ранее сообщалось, что поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO и IBF украинцем Владимиром Кличко и обязательным претендентом на титул IBF соперника россиянином Александром Поветкиным, который должен был состояться 11 сентября в немецком Франкфурте, отменен.