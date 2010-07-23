В Украине никак не решат, по какому каналу показывать Лигу чемпионов

Вопрос о том, какой украинский канал будет транслировать матчи основной сетки Лиги чемпионов сезона 2010/11 пока остается открытым. Отметим, что права на матчи 3-го квалификационного раунда главного еврокубкового турнира принадлежат клубам, и именно они продают их каналам, а вот правами на весь турнир, куда входит и последний квалификационный раунд, на территории Украины владеет компания Поверхность. По словам ее президента Виктора Самойленко, пока основной контракт не подписан ни с одним украинским заказчиком, информирует «Динамо»(Киев) от Шурика со ссылкой на «Телекритику». Напомним, все последние сезоны матчи Лиги Чемпионов показывал Первый национальный канал. Однако, как сообщил заместитель генерального директора НТКУ по вопросам спортивного вещания Михаил Метревели, в этом году Лигу чемпинов Первый национальный показать не сможет. «Мы бы хотели показать Лигу чемпионов в нашем эфире. Но сегодня это невозможно. Поэтому сейчас нас интересуют матчи Лиги Европы с участием других украинских команд», - сказал Метревели. В то же время, заполучить возможность транслировать матчи Лиги чемпионов пытается канала Украина. Однако, по словам директора канала Футбол Александра Денисова, Украина согласится заплатить «Поверхности» за права на показ матчей только ту цену, которая, с точки зрения канала, будет отвечать рыночным условиям. В ином случае Украина откажется от трансляции Лиги чемпионов, как это она вынуждена была сделать в прошлом году.