Тренер Поветкина считает, что тому рано драться с Кличко

Тренер российского боксера Александра Поветкина Тедди Атлас прокомментировал ситуацию с отказом команды Поветкина от боя с украинцем Владимиром Кличко. «Я считаю, что ему следует позволить развиваться дальше. Я нахожусь в середине процесса его подготовки, что, несомненно, является очень важным временным периодом в жизни этого парня, и это имеет важнейшее значение для будущего его профессиональной карьеры. Я делаю свою работу», - сказал Тедди Атлас, передает ALLBoxing.ru «Меня не мотивируют всякие титульные бои или большие бои. Моя задача - делать самую лучшую работу для моего бойца, чтобы он был в наилучшей форме, когда возникнет необходимость драться, а уж против кого - Владимира Кличко, Сэма Питера, Томаша Адамека или Джо Чмо - не важно»,- отметил тренер российского боксера. Атлас также отметил, что он изначально был противником боя с Кличко. «Я с самого начала сказал ему, что нам нужно больше времени. Я никогда не был согласен с тем, чтобы этот бой был проведен в ближайшее время. Мне нужно еще время с этим парнем. Что важнее - выполнить все требования в статусе обязательного претендента или дождаться, когда у тебя будут наилучшие шансы для победы в титульном бою? Для меня ответ очевиден», - добавил Атлас. Напомним, что вчера стало известно о том, что IBF лишила Поветкина статуса обязательного претендента на чемпионский титул в связи с отсутствием подписанного контракта на бой со стороны россиянина.