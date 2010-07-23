Майкон: Российский чемпионат сильнее украинского

Бразильский нападающий Майкон Маркеш пояснил причины, по которым он в феврале этого года предпочёл московский «Локомотив» киевскому «Динамо». «Я выбрал Россию, потому что здешний чемпионат намного сильнее и интереснее украинского, — цитирует Майкона Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт «Локо». — Я так считал до перехода и сейчас понимаю, что никоим образом не ошибся. Больше всего мне нравится, что здесь есть конкуренция не двух команд, а по меньшей мере полудюжины. При этом даже те, кто напрямую в разборках за медали не участвуют, могут запросто обыграть любого из фаворитов. Достаточно вспомнить, как «Спартак» проиграл "Ростову". Да и мы в начале сезона немало очков потеряли».