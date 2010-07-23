Зауэрланд: Бой Кличко-Поветкиным сорвался из-за рабского контракта

Вильфрид Зауэрланд, промоутер российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина, заявил, что бой россиянина с Владимиром Кличко сорвался из-за «рабского контракта», который предложил Кличко. По словам Зауэрланда, предложенный россиянину контракт был худшим из тех, что он когда-либо видел, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на немецкое издание Bild. Об отмене боя Кличко - Поветкин, который должен был состояться 11 сентября во Франкфурте, стало известно вечером 22 июля. Главной причиной этого решения, принятого Международной федерацией бокса (IBF), стал отказ Поветкина подписать контракт на бой. Российский боксер должен был сделать это до 15 июля - в течение 15 дней после завершения торгов на право проведения поединка, выигранных 30 июня промоутерской компанией братьев Кличко. Зауэрланд не уточнил, что именно ему не понравилось в предложенном Поветкину контракте. 20 июля на сайте Федерации профессионального бокса России было опубликовано интервью с российским промоутером Поветкина Владимиром Хрюновым. Он заявил, что с контрактом есть некоторые сложности. В частности, Хрюнов рассказал, что Кличко выходит на ринг в перчатках, сделанных на заказ, и до боя они должны пройти сертификацию. 19 июля Поветкин не явился на официальную пресс-конференцию, посвященную бою с Кличко, которая прошла во Франкфурте. Россиянин, готовившийся к поединку в США, объяснил свой поступок воспалением носовых пазух. Представители Поветкина также не появились на пресс-конференции, что вызвало недовольство Кличко. 22 июля интернет-издание fightnews.com сообщило, что IBF не только отменила бой Поветкина с Кличко, но и намерена лишить россиянина звания официального претендента на титул IBF, которым владеет Кличко. Вместо Поветкина 11 сентября соперником украинского боксера станет нигериец Сэмюэл Питер.