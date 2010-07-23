«Спартак» предлагает 20 млн. евро за игрока сборной Кот-д'Ивуара

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» направило во французский «Лилль» предложение по игроку сборной Кот-д'Ивуара Жервиньо, сообщает NEWSru.com со ссылкой на местное издание France Football. По данным журнала, красно-белые готовы выложить за ивуарийца 20 миллионов евро, и, судя по всему, эта сумма устраивает руководство французского клуба. Однако если президент «Лилля» Мишель Сейду готов рассмотреть это предложение, то о желании самого игрока перебраться в Россию пока ничего не известно. 23-летний футболист выступает «Лилль» с 2009 года в амплуа атакующего полузащитника. За это время он успел провести 37 матчей и забить 18 мячей. За национальную сборную Жервиньо провел пять матчей и забил три мяча. В его услугах также проявляли заинтересованность английские клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также миланский «Интер».