Чигринский: Мы будем всячески помогать Эдуардо

Защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский прокомментировал переход в донецкий клуб форварда сборной Хорватии Эдуардо. «Сегодня утром познакомился с Эдуардо. Был на базе, мы с ним парой-тройкой слов перекинулись. Конечно, нельзя сказать, что он уже полностью освоился на Украине. Сможет ли Эдуардо принести пользу «Шахтеру»? Конечно. Для этого и приобретаются такие футболисты, из-за таких качеств. Здесь всё очевидно – футболист играл в сильном европейском клубе, забивал. Это, безусловно, определённый опыт. Такие игроки, которые качественно выполняют свою работу, приобретаются специально для того, чтобы усилить команду. «Шахтеру» нужен был забивной нападающий, и теперь мы будем всячески помогать Эдуардо. У него очень много хороших качеств, и нужно, чтобы он здесь их все сумел проявить, почувствовал уверенность и начал забивать голы», - приводит слова Чигринского официальный сайт ФК«Шахтер».