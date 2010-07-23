Бокс. Шуменов «перевесил» Узелкова

Состоялась церемония взвешивания участников поединка, на кону в котором будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBA. Действующий чемпион Бейбут Шуменов (9-1-0, 6 КО) точь-в-точь уложился в лимит полутяжелого веса, взвесившись на 79,4 кг. Официальный претендент Вячеслав Узелков (22-0-0, 14 КО) оказался на почти полтора килограмма легче, «потянув» на 78,1 кг. Отметим, что для украинского боксера это самый маленький вес за всю его профессиональную карьеру. Вероятнее всего, Узелков согнал лишние полтора кг, так как по вине организаторов не имел возможностей для предварительного контроля веса и, таким образом, решил перестраховаться от перевеса. Напомним, 23 июля Украина имеет отличный шанс получить очередного чемпиона мира в профессиональном боксе. В этот день в городе Лемуре, Калифорния, США, знаменитый винницкий боксер Вячеслав Узелков, представляющий промоутерскую компанию братьев Кличко «K2 Promotions» выйдет в ринг против действующего Чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Бейбута Шуменова из Казахстана.