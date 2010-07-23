Делегация УЕФА проверит подготовку Донецка к Евро-2012

10-11 августа делегация УЕФА проинспектирует подготовку Донецка к чемпионату Европы по футболу 2012 года. «Мы ждем очередную, я надеюсь, что последнюю, солидную делегацию от УЕФА в составе генерального секретаря УЕФА (Дэвида Тейлора), в составе исполнительного директора Евро-2012 (Мартина Каллена), которые проинспектируют ход подготовки города Донецка к Евро-2012», - сказал мэр города Александр Лукьянченко. Он также отметил, что специалисты УЕФА заслушают в городском совете презентацию о подготовке города и вынесут свой окончательный вердикт.