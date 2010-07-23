Маркевич: Из пяти бразильцев один - лентяй

Начало сезона стало для «Металлиста» своего рода продолжением летних сборов. Волею календаря харьковская команда получила возможность провести неделю в Крыму, сыграв здесь два стартовых матча с представителями полуострова - «Таврией» и «Севастополем». Набрав в них четыре очка из шести возможных, подопечные Мирона Маркевича готовятся теперь к более серьезному испытанию - поединку с «Динамо». Накануне этого матча Мирон Маркевич ответил на вопросы «Спорт Экспресс в Украине». Интервью публикует «Спорт.ua». - Результатом крымского вояжа довольны? - С учетом погодных условий четыре очка - не худший вариант. Хотя после победы над «Таврией» хотелось бы взять максимум и во встрече с киевлянами. Однако не все и не всегда получается так, как хотелось бы. - Ожидали такой активности от «Севастополя»? - Почему нет? Мы допускали, что игра окажется непростой. В пользу «Севастополя» говорили несколько позитивных факторов: во-первых, команда только вошла в премьер-лигу, во-вторых, ей предстояла первая игра на формально домашней арене. Разумеется, у крымчан была повышенная мотивация. После матча я поздравил соперников с ничьей - они сделали все возможное, чтобы не проиграть. - Что помешало сломить сопротивление «горожан»? - Против такой насыщенной обороны нужно было проявить индивидуальные качества - особенно вблизи чужой штрафной. Но, к сожалению, не нашлось у нас футболиста, на это способного. Хотя голевые моменты были, и следовало их реализовать. Забей мы гол в первом тайме - и нам было бы намного легче. - У «Металлиста» уже имеется горький опыт потери очков в играх с командами, которые наглухо закрываются в обороне. Неужели против подобного тактики нет противоядия? - К сожалению, таков наш футбол. Иногда смотришь, как та или иная команда играет против «Шахтера», «Динамо», да и «Металлиста» с «Днепром» - и диву даешься. Девять-десять человек стоят в обороне. Для ее преодоления нужно иметь классного нападающего, который из ничего может сделать гол. Футболистам нужно учиться преодолевать насыщенную оборону - иначе успеха не видать. - В двух стартовых матчах чемпионата в «Металлисте» дебютировали Александр Романчук и Кристиан Вильягра. Можно ли говорить, что они вписались в игру команды? - Полагаю, они еще будут прибавлять. Ведь для каждого футболиста, каким бы он мастеровитым ни был, нужно время. И никуда от этого не денешься. Романчук и Вильягра оказались в новой команде, и им еще предстоит почувствовать друг друга, сыграться. Тем не менее, нам приходится рисковать, вводя новых игроков в состав. - Риск себя оправдывает? - Вообще-то так не должно быть, но у «Металлиста» другого выхода нет. Определенный прогресс в игре новичков уже чувствуется. - Девяносто минут, проведенные в игре с «Севастополем» для опоздавшего из отпуска бразильца Жажа - наказание или испытание? - И то, и другое. Вообще он не должен был играть, но я его все же поставил. Жажа осознал свою вину, но хотелось, чтобы он прочувствовал всю степень непозволительности своего поступка и реабилитировался. - И как - удалось? - Частично. Нельзя сказать, что он сыграл безукоризненно. Было много брака в передачах, когда бразилец отдавал мяч чужому игроку. Да, пару раз он пробил по воротам, однако целостной игры в его исполнении не было. - Жажа извинился перед вами за опоздание? - Мне его извинения не нужны. Важно, чтобы он выходил на поле и действовал с полной самоотдачей. - Кто-то из ваших коллег заметил, что если в команде собирается три бразильца - это катастрофа. Не задумывались об этом, приобретая очередного латиноамериканца? - Ерунда! Все зависит от конкретной личности и его человеческих качеств. Игрокам, не знакомым с дисциплиной места в нашей команде нет. Но я не думаю, что большинство бразильцев такие. Как раз наоборот: из пяти бразильских легионеров с ленцой попадется один. Большинство же - нормальные футболисты, ведущие себя подобающим образом. - Что скажете о приобретенном на днях очередном новичке Клейтоне Шавьере? - По видео и проведенной в «Металлисте» тренировке он в целом произвел неплохое впечатление. Шавьер - один из лучших футболистов Бразилии минувшего сезона. К тому же, он выступал в таком серьезном клубе, как «Палмейрас» - а это о многом говорит. Мы как раз искали сильного игрока на позицию плеймекера. Время покажет, оправданным ли было наше приобретение. В состоявшемся в среду спарринге с «Солоницевкой» Шавьер провел 40 минут. Эта игра была в большей степени тренировочной - соперник-то играет на первенство области. - Как оцените сегодняшнее состояние поля на стадионе «Металлист»? - На нашей арене постелен новый газон, который уже успел прижиться. Думаю, к игре с «Динамо» он будет в хорошем состоянии и не помешает качественным действиям обеих команд. - Кстати, по мнению многих специалистов, динамовцы не вышли на ожидаемый уровень готовности и очки зарабатывают с трудом. - В игре с «Оболонью» был несчастный случай. Выигрывать со счетом 2:0 - и разойтись с соперником миром… Слов нет. А что касается матча с «Таврией», то скромные 2:1 еще ни о чем не говорят. Я понимаю, что болельщики столичного клуба, памятуя о прошлогодних 6:0 в игре этих соперников, ожидали чего-то похожего. Но нужно учитывать, сколько в минувшую субботу команда не забила! Считаю, что нынешнее «Динамо» находится в хорошем состоянии, а ее лидер Андрей Шевченко вообще переживает вторую молодость. Заслуживает внимания и другой игрок атаки - Артем Милевский. У него на данном этапе игра хоть и не идет, но в любой момент он способен «выстрелить». - В последнее время много разговоров ведется о раннем начале матчей в стартовых турах. Что думаете по этому поводу? - Еще перед началом чемпионата не говорил, а просто кричал по этому поводу! Звонил в премьер-лигу, пытаясь призвать компетентных лиц к здравому смыслу. И дело не в том, что «Металлист» первые два матча должен был играть в 16.00. Меня возмутило раннее начало большинства матчей двух стартовых туров. Я до сегодняшнего дня не понимаю, почему так происходит? А между тем матч «Таврия» - «Металлист» был центральным в первом туре! Это непозволительно - играть в невыносимую жару в дневное время! В России уже был прецедент, когда футболист чуть не умер от жары на поле. Неужели этого случая недостаточно, чтобы сделать выводы?