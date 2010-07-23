Российский футбольный союз выразил благодарность Хиддинку

Российский футбольный союз направил письмо в адрес экс-наставника сборной России Гуса Хиддинка, в котором выразил ему благодарность за проделанную работу. Голландец привел команду в бронзовым медалям чемпионата Европы-2008. «Уважаемый г-н Хиддинк, Российский футбольный союз выражает свою искреннюю благодарность за Вашу работу на посту главного тренера Национальной сборной России по футболу. Для нас было честью и удовольствием работать с Вами все эти годы. Ваш вклад в формирование новой Национальной сборной России трудно переоценить; Вы вдохновляли игроков своей волей к победе и высокопрофессиональным подходом к работе. Вы смогли вселить веру в команду - команду, которая имеет сильный характер и свой собственный стиль,- а также заложить прочный фундамент для будущих побед. Любовь российских болельщиков к Вам не только положительная оценка и благодарность за великолепные победы Национальной сборной, венцом которых стало потрясающее выступление России на ЕВРО 2008, где команда завоевала бронзовые медали, но также и признание Ваших заслуг перед российским спортом в целом. Мы хотели бы пожелать Вам успеха в Вашей профессиональной жизни, ярких побед и новых достижений, всего наилучшего в семейном кругу, а также многие годы процветания», – приводит текст письма официальный сайт РФС.