В греческой Олимпии стартовала эстафета Огня I Юношеских Олимпийских игр

По традиции, это символичное пламя было зажжено у руин Храма богини Геры от параболического зеркала, после чего, Огонь был передан первым факелоносцам – четырем юным атлетам из Греции и Сингапура, которые в августе станут участниками Игр. Свидетелями церемонии стали выдающиеся фигуры мирового Олимпийского движения и спорта – президент МОК Жак Рогге, глава Координационной комиссии по вопросам подготовки и проведения Игр, президент НОК Украины Сергей Бубка и Посол юношеской Олимпиады-2010, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Итак, символ Олимпийских игр отправился в свое путешествие, знаменуя начало обратного отчета до первых юношексих соревнований под знаком пяти колец. К слову, эта эстафета станет последней в истории Олимпийских игр, в которой будет присутствовать не только национальный, но и международный этап. На пути в Сингапур, Олимпийский огонь Игр остановится в пяти городах нашей планеты. Уже завтра его встретят в Берлине, где около Бранденбургских ворот состоится церемония передачи пламени при участии атлетов из европейских НОКов, в том числе, Максима Шемберева и Наталии Илькив из Украины. Следующими остановками Юношеского олимпийского огня станут Дакар (Африка), Мехико (Америка), Окленд (Австралия и Океания) и Сеул (Азия). А уже 7 августа, за неделю до старта Юношеских Олимпийских игр, он прибудет в Сингапур.