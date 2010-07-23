Л/атлетика. Борзаковский не поедет на чемпионат Европы

Российский легкоатлет Юрий Борзаковский пропустит чемпионат Европы 2010 года, который пройдет 27 июля - 1 августа в Барселоне. Борзаковский, в 2004 году завоевавший золотую медаль Олимпиады в Афинах в беге на 800 метров, не сможет выступить на Евро-2010 из-за обострившейся хронической травмы пятки, сообщает сайт издания «Советский спорт». Спортсмен рассказал, что у него уже около года болит пяточная шпора. Недавно он поехал на тренировочный сбор в Чебоксары, и там травма резко обострилась. «Я не мог не то что бегать - ходить!» - сказал Борзаковский. В ближайшее время легкоатлет будет заниматься лечением и рассчитывает вернуться в строй к зимнему сезону. Операция ему не потребуется. Борзаковский признался, что он «особо не расстроился» из-за того, что не сможет выступить на чемпионате Европы, хотя и считался фаворитом. «Раз так случилось, значит, не судьба», - сказал олимпийский чемпион. На чемпионате Европы 2010 года соревнования бегунов на дистанции 800 метров пройдут 28, 29 и 31 июля. 28 июля состоятся предварительные забеги, 29 - полуфиналы, а 31 - финал.