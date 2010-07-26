Чемпион Европы по самбо утонул в озере

Чемпион Европы среди юношей по самбо Михаил Оруджев трагически погиб в Грузии. 16-летний азербайджанский спортсмен участвовал в традиционных днях Дружбы народов Азербайджана и Грузии, проходивших в воскресенье Дманисском районе. Как сообщили члены делегации Азербайджана, Оруджев после завершения официальной части праздника вместе с друзьями отправился на озеро. Он попытался переплыть его с одного берега на другой, но не сумел. «Смерть Оруджева – большая потеря и для его родных, и для всего Азербайджана - он был талантливым и перспективным спортсменом», – отметили члены делегации.