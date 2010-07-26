Формула-1. Ferrari оштрафовали на 100 тысяч долларов

Команда Формулы-1 Ferrari оштрафована на 100 тысяч долларов за нарушение спортивного регламента на Гран-при Германии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителей Международной автомобильной федерации (FIA). При этом было принято решение не пересматривать результаты гонки, победу в которой одержал пилот Ferrari Фернандо Алонсо. Гонка на немецкой трассе Хоккенхаймринг состоялась в воскресенье, 25 июля. Лента.Ру вела прямую трансляцию Гран-при Германии. После старта гонки лидерство захватил пилот Ferrari Фелипе Масса. За 18 кругов до финиша бразильцу сообщили, что Фернандо Алонсо едет быстрее и уточнили, понял ли он сообщение. После этого Масса пропустил своего напарника вперед. В конечном итоге бразилец финишировал вторым, уступив Алонсо чуть больше четырех секунд. После окончания гонки стюарды вызвали руководителей Ferrari для того, чтобы выслушать их объяснения. Скудерию обвинили в нарушении статьи 39.1, запрещающей использование командной тактики. Кроме того, представителям Ferrari придется выступить на заседании Всемирного совета по автоспорту FIA, где будет рассматриваться этот инцидент. Руководитель команды Стефано Доменикали отверг все обвинения. По его словам, гонщику просто передали информацию. Доменикали подчеркнул, что Фелипе Масса самостоятельно принял решение пропустить Фернандо Алонсо вперед. Эти слова подтвердил и сам бразилец. Алонсо, в свою очередь, заявил, что не получал никаких распоряжений от команды. При этом гонщик отметил, что удивился, когда Масса пропустил его. После победы на Гран-при Германии Фернандо Алонсо приблизился в общем зачете к пилотам команды Red Bull Себастьяну Феттелю и Марку Уэбберу, которые делят между собой третье место. Лидерство сохранил Льюис Хэмильтон из McLaren, а второе место занимает его напарник Дженсон Баттон.