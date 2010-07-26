Волейбол. Россия проиграла Бразилии в финале Мировой лиги

Сборная России по волейболу уступила бразильцам в финале Мировой лиги, финальный турнир которой проходил в Аргентине. Встреча завершилась со счетом 1-3 (22:25, 22:25, 25:16, 23:25). Прямую трансляцию этого матча вел телеканал «Россия 2». В матче за третье место сборная Сербии обыграла Кубу. Эта встреча завершилась со счетом 2-3 (30:28, 20:25, 25:22, 22:25, 12:15). Всего в финальном турнире Мировой лиги принимали участие шесть команд. На групповом этапе Россия обыграла Италию и Кубу. Бразильцы прошли в полуфинал, победив сборные Аргентины и Сербии. В полуфинале российские волейболисты обыграли Сербию. Эта встреча состоялась в ночь на воскресенье, 25 июля. Матч завершился со счетом 3:0. Сборная Бразилии, в свою очередь, победила Кубу со счетом 3:1. Бразильцы, которые занимают в мировом рейтинге первое место, уступали Мировую лигу другим командам лишь дважды с 2001 года. В 2002 году победу в финальном турнире одержала сборная России. В 2008 году победу одержали волейболисты из США.